شكرا لقرائتكم خبر عن أشمون تنتظم في معسكر مغلق بالقاهرة استعدادًا للمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم فريق أشمون في معسكر مغلق بالقاهرة، اليوم الأحد، استعدادًا للقاء مصر للمقاصة المقرر له بعد غد الثلاثاء في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.

وفرض طارق عبدالنبي المدير الفني حالة من التركيز على المعسكر لتجهيز الفريق للقاء التاريخي له حيث يلعب هذا الدور للمرة الأولى.

من جانبه أكد نبيل نصر المشرف على الكرة بالفريق أن الروح المعنوية للاعبين مرتفعة وأنهم مصممون على تحقيق نتيجة جيدة.

وأضاف أن المباراة بمثابة الحلم لأشمون التي تمثل محافظة المنوفية في هذا الدور.

أما أحمد الشماع، رئيس اللجنة الرياضية بالنادي، فقد أشاد بإلتزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني في الفترة الماضية استعدادا للقاء.

وكان الفريق قد تأهل لهذا الدور بعد التغلب على بترول أسيوط في الدور التمهيدي الأخير.