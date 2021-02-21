زيدان يستبعد مشاركة بنزيما أمام اتالانتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

أصر المدرب زين الدين ​زيدان​ على أن نادي ​ريال مدريد​ لن يخاطر باستخدام اللاعب كريم ​بنزيما​.



وقال زيدان: "لن نجازف مع بنزيما لأن الموسم طويل. إذا كان بخير، فسيكون معنا. إذا لم يكن كذلك، فلن يفعل. لن نجازف. نحن لا نخاطر أبدا".

وأضاف: "إذا كان هذا هو نهائي دوري أبطال أوروبا، فهذا مختلف ويمكننا المخاطرة. إذا كانت هذه هي المباراة الأخيرة في موسم الدوري، ربما. لكن هناك العديد من المباريات التي يجب أن نلعبها، لذلك لن نجازف. سيجري فحصا غدا وسنرى".