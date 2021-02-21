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زيدان يستبعد مشاركة بنزيما أمام اتالانتا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيدان يستبعد مشاركة بنزيما أمام اتالانتا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

أصر المدرب زين الدين ​زيدان​ على أن نادي ​​ لن يخاطر باستخدام اللاعب كريم ​بنزيما​.

وقال زيدان: "لن نجازف مع بنزيما لأن الموسم طويل. إذا كان بخير، فسيكون معنا. إذا لم يكن كذلك، فلن يفعل. لن نجازف. نحن لا نخاطر أبدا".

وأضاف: "إذا كان هذا هو نهائي ، فهذا مختلف ويمكننا المخاطرة. إذا كانت هذه هي المباراة الأخيرة في موسم الدوري، ربما. لكن هناك العديد من المباريات التي يجب أن نلعبها، لذلك لن نجازف. سيجري فحصا غدا وسنرى".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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