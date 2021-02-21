البا: كان من العار ألا نفوز اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

أوضح لاعب ​برشلونة​ ​جوردي ألبا​ أن فريقه يتحمل كامل المسؤولية عقب التعادل 1-1 مع قادش ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الاسباني.



وصرح ألبا لقناة برشلونة: "هذا خطأنا، كنا متحكمين في المباراة بشكل كامل، لا يمكننا التفريط في النقاط هكذا، تبقى الكثير لكن لا يجب خسارة أي نقطة، لا يمكن السماح بذلك مرة أخرى، لا يوجد أعذار، نحن الملامون".

وأضاف: "كنا نعلم أن الخصم سيلجأ للدفاع وهذا ما حدث، كان أمامنا فرصة اليوم للاقتراب من الصدارة".

وختم ألبا: "نحن البارسا، علينا النهوض من جديد، فرصنا ما زالت قائمة في الثلاث منافسات، أكرر، كان من العار ألا نفوز اليوم، كانت فرصة فريدة".