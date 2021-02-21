كونتي: استفدنا من الفرص ضد فريق قوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

اعرب مدرب نادي انتر ​ميلان​و أنتونيو كونتي عن سعادته الكبيرة في الفوز المهم والمستحق الذي حققه على فريق ميلان في ديربي الغضب، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 23 من ​الدوري الايطالي لكرة القدم​.



وخلال تصريحات له، قال كونتي: "لاعبو فريقي يستحقون الثناء، لقد كانت مباراة جيدة الإعداد، لقد كانوا الأبطال المطلقين على أرض الملعب، وكانت المباراة جميلة، لقد كانت مباراة ديربي بها الكثير من الضغط لأن الفريقين متواجدين في قمة الجدول".

واضاف: "أنا سعيد لأننا أعددنا المباراة بشكل جيد، لقد كنا جيدين في تحقيق أقصى استفادة من الفرص ضد فريق قوي، ميلان وبيولي يستحقان الثناء على ما فعلوه، نريد تكريس الفوز لمشجعينا، الترحيب بهم في الملعب أصابنا بالقشعريرة والمزيد من المسؤولية".