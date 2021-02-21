الدوري المصري: انبي يخطف التعادل في الدقائق الأخيرة أمام الاسماعيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ14 من ​الدوري المصري​ لكرة القدم، كاد فريق الإسماعيلي أن يفوز على إنبي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب ​الاسماعيلي​ة.



افتتح التسجيل اللاعب محمد الشامى في الدقيقة السادسة من عمر المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم الاسماعيلي 1-0.

وفي الشوط الثاني، عانى فريق إنبي لتحقيق التعادل، حتى خطف الهدف الأول والوحيد للفريق اللاعب محمد شريف محمد في الدقيقة 89.