- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري المصري: انبي يخطف التعادل في الدقائق الأخيرة أمام الاسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021
ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري لكرة القدم، كاد فريق الإسماعيلي أن يفوز على إنبي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب الاسماعيلية.
افتتح التسجيل اللاعب محمد الشامى في الدقيقة السادسة من عمر المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم الاسماعيلي 1-0.
وفي الشوط الثاني، عانى فريق إنبي لتحقيق التعادل، حتى خطف الهدف الأول والوحيد للفريق اللاعب محمد شريف محمد في الدقيقة 89.