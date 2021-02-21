كومان: المشكلة دائماً هي نفسها ولا يوجد فريق لا يهزم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

أكد مدرب ​برشلونة​، ​رونالد كومان​ أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد التعادل 1-1 مع قادش ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.



وأوضح كومان في مؤتمر صحفي: "نشعر بخيبة أمل كبيرة، كنا بحاجة لتحقيق الفوز، فقدنا فرصة عظيمة بعد تعادل أتلتيكو، المشكلة دائما هي نفسها، لا نقتل المباراة قبل نهايتها، إذا لم نكن قادرين على قتل المباراة بأنفسنا، فلابد من عدم ارتكاب الأخطاء داخل منطقة الجزاء بهذه الطريقة".

وأضاف: "لم أكن متوترا، لكن عندما تتقدم بفارق هدف واحد فقط، يمكن أن تتغير النتيجة في لحظة، فقدنا نقطتين لا يمكن تفاديهما، هذا هو السبب في شعورنا بخيبة أمل، لا أحب توجيه اللوم للاعبين المهاريين على أنانيتهم، في الهجوم لم نقدم المستوى المطلوب، خلقنا فرصا وبدلا من تسجيل الهدف الثاني، استقبلنا هدفا قاتلاً".

وتابع: "إنه أمر لا يغتفر، لكن عليك أن تقاتل، في مباراتين ضدهم فقدنا 5 نقاط، وهذا أمر غير مقبول، أشعر بخيبة أمل كبيرة حتى أكثر من مباراة باريس سان جيرمان، فقد كانت مباراة لم نواجه فيها الكثير من المشاكل، هذا الفريق كان يجب أن يفوز بسبب جودة لاعبيه، بينما نحن لم نقدم الأداء المطلوب".

وختم كومان: "ما زلنا نعتقد أنه يمكننا القيام بشيء ما، فلا يوجد فريق يفوز بسهولة، ولكن لا يمكن تفويت مثل هذه الفرص، لا أرى صعوبة في القتال على لقب الليغا، حيث تقلص فارق النقاط عن ذي قبل، لا يوجد فريق لا يهزم".