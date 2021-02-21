بيولي يتحدث عقب الخسارة في ديربي الغضب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

تحدث مدرب فريق ​ميلان​ الايطالي ​ستيفانو بيولي​ عن الخسارة التي تعرض لها فريقه في الديربي امام ​انتر ميلانو​، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 23 من ​الدوري الايطالي لكرة القدم​.



وصرح بيولي قائلاً: "افتقرنا إلى القوة في الشوط الأول، وكان يجب أن نفعل المزيد، لكن الهدف الأول كان ثقيلاً بالنسبة لنا، لكننا استحقينا التسجيل في الشوط الثاني".

واضاف: "أنتجنا المزيد من التسديدات على المرمى في الشوط الثاني مع هاندانوفيتش الذي قام ببعض التصديات الحاسمة، لقد كان أسبوعا صعبا، لكننا سنرد، لم نكن عدوانيين للغاية لأننا لم نرغب في ترك مساحة كبيرة لهم وخلق حالتين مقابل حالتين، ظهرت جودتها في الشوط الثاني، ليس من السهل حيازة الكرة ضدهم".

وعن استبدال زلاتان إبراهيموفيتش، اختتم: "المهاجم يعتمد على أداء الفريق، كافحنا في الشوط الأول لتقريب اللاعبين من منطقة الجزاء حتى لو صنعنا بعض الفرص، لقد طلب استبداله لأنه كان يعاني من تقلص عضلي".