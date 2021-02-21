الجواد «مشرف» يضاعف قوة السعودية الناعمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضاعفت السعودية من قوتها الناعمة بعد أن أبقت على كأس السعودية للفروسية في نسختها الثانية بالسعودية من خلال تحقيق الحصان الأحمر (مشرف) للأمير عبدالرحمن عبدالله الفيصل بالخيال ديفيد إيجن والمدرب وليام موت، كأس السعودية العالمي وحصول الحصان على جائزة مالية قدرها 10 ملايين دولار نتيجة قطع مسافة 1800م بزمن 1:51:50 متقدما بفارق طول عن الحصان الأمريكي شارلالتان الذي كان أحد المرشحين للفوز بالكأس مع نيكس قو قبل أن يحل رابعا، فيما جاء جريت سكوت في المركز الثالث وفي المرتبة الخامسة سليبي از تود.

وخاض الحصان مشرف البالغ من العمر 4 سنوات الأيرلندي المنشأ، عددا من السباقات قبل الحصول على الكأس الأغلى في العالم (20 مليون دولار)، حيث كان من أبرز نتائجه، الفوز بالديربي الفرنسي في الخريف الماضي وهو واحد من أقوى السباقات في أوروبا، كما اعتاد الركض في الميادين العشبية في مشاركاته الماضية، وشارك عام 2020 في ديربي السعودية وكان بين الخمسة الأوائل.

ووجه المالك، الأمير عبدالرحمن عبدالله الفيصل -أحد أشهر الملاك في الميدان السعودي في الثلاثة العقود الأخيرة- مشاركاته في الميادين الأوروبية التي حقق فيها نتائج جيدة كان أبرزها الديربي الفرنسي.

وقد سمي الحصان باسم صديقه، الخيال، المدرب، مالك الخيل الأسبق، مشرف بن مطلق.

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