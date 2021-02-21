الجواد «مشرف» يضاعف قوة السعودية الناعمة

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وخاض الحصان مشرف البالغ من العمر 4 سنوات الأيرلندي المنشأ، عددا من السباقات قبل الحصول على الكأس الأغلى في العالم (20 مليون دولار)، حيث كان من أبرز نتائجه، الفوز بالديربي الفرنسي في الخريف الماضي وهو واحد من أقوى السباقات في أوروبا، كما اعتاد الركض في الميادين العشبية في مشاركاته الماضية، وشارك عام 2020 في ديربي السعودية وكان بين الخمسة الأوائل.ووجه المالك، الأمير عبدالرحمن عبدالله الفيصل -أحد أشهر الملاك في الميدان السعودي في الثلاثة العقود الأخيرة- مشاركاته في الميادين الأوروبية التي حقق فيها نتائج جيدة كان أبرزها الديربي الفرنسي.
وقد سمي الحصان باسم صديقه، الخيال، المدرب، مالك الخيل الأسبق، مشرف بن مطلق.
من السباق
- يعد فوز الحصان مشرف أكبر انتصار لسباقات الخيل السعودية في السنوات الأخيرة بعد فوز الحصان أروجيت العائد لمزارع جود مونت للأمير الراحل خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن بكأس دبي العالمية.
- نصف مليار تابعوا كأس السعودية العالمي الثاني على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين.
- لفت السباق العالمي أنظار العالم من خلال ارتداء الحضور، أزياء تراثية تقليدية زينت الحفل بناء على توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأزياء، وذلك لإبراز الثقافة المحلية وتعزيز حضورها في المناسبات الدولية.
- احتوت تصاميم الأزياء على عبارات كتبت بالخط العربي (الثلث).
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