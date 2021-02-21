شكرا لقرائتكم خبر اكتمال الاستعدادات لحدث «فورمولا إي» بحلبة الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت المملكة استعداداتها لاستضافة الحدث الرياضي المتمثل في سباقات «فورمولا إي» يومي 26 و27 فبراير الحالي على حلبة الدرعية، للعام الثالث على التوالي، الذي سيشهد إقامة منافساته مساء من خلال إضاءة حلبة السباق بتقنية (LED) ذات الاستهلاك المنخفض، لأول مرة في تاريخ السباق الدولي الكبير منذ تأسيسه.

وتشهد النسخة الحالية من السباق الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مشاركة 24 متسابقا من أبرز المتسابقين.

وأكدت «أودي سبورت آبت شيفلر» الألمانية أن بطل سباق «فورمولا إي لعام 2016- 2017 الألماني دي غراسي ورنيه سيقود الفريق».

واختارت بي أم دبليو أندريتي موتورسبورت السائق جايك دنيس ليكون شريكا لماكسيميليان غانثر، بعد أن أظهرا تناغما كبيرا في جلسات الاختيار .

وأعلنت شركة إينفيجين فيرجين ريسينغ البريطانية أن نيك كاسيدي، سيدخل المنافسات إلى جانب روبن فراينز.

واعتمد فريق دراغون بينسكه أوتوسبورت الأمريكية على الثنائي سيرجيو كامارا ونيكو مولر .

ويحضر البرازيلي سيرجيو سيت كامارا مع الفريق بعد أدائه المتميز في اختبار مراكش للمبتدئين وبعد قيادته البديلة في نهاية السباقات الستة في برلين.

بينما قام نيكو مولر، بأول قيادة بدوام كامل في سلسلة سباقات الشوارع الكهربائية بالكامل في موسم 2019/20، حيث يستمر السويسري مع دراغون بينسكه أوتوسبورت للمشاركة الأولى بالاسم الجديد.

وبعد فوزه بلقب السائقين والفرق في نهاية الموسم السادس الرائع، يتطلع فريق «دي أس تشيتاه» إلى إثبات قوته مجددا، ويأتي ذلك مع عودة البطل أنطونيو فيليكس دا كوستا إلى جانب البطل المزدوج جان- إريك فيرجن.

ويعد البطل أنطونيو فيليكس دا كوستا واحدا من أكثر سائقي فورمولا إي خبرة، لا سيما انه أكمل 6 مواسم من سيارات السباقات ذات المقعد الواحد الكهربائية بالكامل.

وعلى الرغم من أنه لم يصعد على منصة التتويج منذ فوزه الأول في بوينس آيرس في موسم 2014/15، إلا أنه فاز في الجولة الافتتاحية لموسم 2018/19 التي احتضنتها المملكة.

أما جان إيريك فيرجني فكان قد صنع التاريخ بعد أن أصبح أول بطل متتاليا في فورمولا إي، حيث حاز على اللقب في 2017/18 و2018/19.

وأكد فريق ماهيندرا راسينغ التوقيع مع ألكسندر سيمز لهذا الموسم، وذلك بعد أن أعلن مغادرة جيروم دامبروسيو.

أما أبرز ما حققه في الموسم السادس، فكان في فورمولا إي الدرعية 2019، مع تسجيله ثنائية مميزة (المركز الأول وفوزه الأول في فورمولا إي بالجولة الثانية من السباق).

وتوجد مرسيدس-بنز إي كيو في السباق بفريقها المعروف، حيث يتعاون ستوفيل فاندورن ونيك دي فريز مجددا لإحراز السهم الفضي 02.

وكلا السائقين سبق له أن صعد إلى منصة التتويج في الموسم الافتتاحي في الدرعية، حيث تفوقا على باقي الفرق في الجولة الـ11، قبل أن يحققا المركز الثالث في الترتيب العام من النسخة الماضية.

وأكدت شركة نيو 33 أن توم بلونكفيست سينضم إلى أوليفر تيرفي في بطولة العالم 2020/21 .

وكشفت شركة نيسان إي.دامس احتفاظها بتشكيلة سائقيها للموسم الثالث على التوالي، بحضور الثنائي سيباستيان بويمي وأوليفر رولاند.

وينضم سام بيرد الفائز بعدة سباقات خلال مواسم بطولة «فورمولا إي» الماضية، إلى فريق باناسونيك جاغوار ريسينغ بعد مغادرته فريق إينفيجين فيرجين ريسينغ في نهاية الموسم.

وسيكون باسكال وزميله يرلين على رأس فريق (تاغ هوير بورش الألمانية).

وينضم نورمان ناتو إلى إدواردو مورتارا في فريق روكيت فنتوري ريسينغ.