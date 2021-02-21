أبها والرائد.. من يداوي جراحه بالآخر؟

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كل من الفريقين تعرض للخسارة على أرضه في الجولة الماضية، فأبها خسر من الباطن، فيما خسر الرائد من الوحدة، الأمر الذي أدخل الفريقين في دائرة خطرة.ويدخل الرائد اختبارا صعبا أمام صاحب الأرض، لكنه مطالب بالفوز بعد أن بات أحد الفرق المهددة بالهبوط هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ14 برصيد 19 نقطة، ويطمح لمحاولة إصلاح مساره وتحسين مستواه ومركزه بالدوري من خلال العودة إلى بريدة بنتيجة إيجابية، لا سيما أنه ثالث أكثر الفرق تعرضا للخسارة بواقع 10 هزائم، فيما فاز 5 مرات وتعادل في 4 مناسبات.
بينما يرمي أبها بثقله لاستعادة سكة الانتصارات وتحسين مركزه، حيث يحتل المرتبة الـ11، ويسعى اليوم أيضا للفوز وتقديم الأفضل، مستغلا عامل نقطة ضعف الخصم. وتذوق أبها طعم الفوز 7 مرات، وخسر 9، وتعادل في 3 مباريات، ولديه 24 نقطة. وكانت نتيجة لقاء الدور الأول انتهت بفوز الرائد 2 /1.
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