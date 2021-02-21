عناد الشباب والأهلي يشعل قمة الـ20

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قد تلعب قمة اليوم بين الشباب وضيفه الأهلي دورا كبيرا في إظهار هوية المنافس الحقيقي على لقب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف الشباب صاحب المركز الأول نظيره الأهلي الثالث على ملعب النادي (ملعب الأمير خالد بن سلطان) ضمن الجولة الـ20.

ليس فارق النقاط الثلاث فقط هو ما يشعل اللقاء، ولكنه مشتعل مسبقا نظرا للتنافس الكبير بين الفريقين والذي بدأ في ازدياد اعتبارا من عام 2012 عندما كان التنافس بينهما ثنائيا لم يستطع أي منهما الفوز على الثاني، قبل أن يحقق الشباب البطولة في ذلك العام بفارق نقطتين عن الأهلي، وهو الأمر الذي لا يريد الأهلي أن يتكرر هذا العام، وكذلك الشباب.

يتصدر الشباب الترتيب برصيد 38 نقطة مقابل 35 نقطة للأهلي الثالث، وهو ما يعني الحاجة إلى الفوز في المواجهات المباشرة التي قد تحسم هوية البطل، لذلك سيسعى الفريقان لتحقيق الفوز وتفوق كل منهما على الآخر، علما أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل.

يغيب عن الأهلي عدد من لاعبيه البارزين، بينهم الروماني ميتريتا وحسين المقهوي إضافة إلى عدم جاهزية عبدالله حسون والسنغالي نيانغ والبوسني ساريتش الذي من المتوقع أن يصل إلى جدة خلال الأسبوع المقبل، في المقابل يلعب الشباب بصفوف كاملة، وذلك بعد عودة البرتغالي فابيو مارتينيز بعد أن غاب عن الجولة الماضية التي خسرها فريقه أمام الفتح 1/ 2.

قبل المواجهة