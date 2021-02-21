شكرا لقرائتكم خبر مؤشر الخشونة في الدوري يسجل 657 بطاقة ملونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 657 بطاقة ملونة تلقاها لاعبو الدوري طوال الجولات الماضية، 27 منها بطاقات حمراء و630 صفراء. وشهدت الجولات 4334 خطأ و67 ركلة جزاء.

وتصدر الحكم فيصل البلوي قائمة الحكام الأكثر إظهارا للبطاقات الحمراء والصفراء معا، حيث رفع 6 حمراوات و82 صفراء، فيما نال لاعبو القادسية النصيب الأكبر من البطاقات الحمراء بواقع 6 بطاقات، تلاهم فريق ضمك (5 بطاقات) ثم الرائد (4 بطاقات).

وتصدر الوحدة الفرق الأكثر حصولا على بطاقات صفراء بواقع 51 بطاقة، ثم الفيصلي 48 بطاقة تلاهما التعاون 47 والشباب 45 فالرائد 43 بطاقة.

فيما يخص اللاعبين، تصدر لاعب الوحدة ألبرتو بوتيا، ولاعب الاتفاق فليب كيش قائمة الأكثر حصولا على البطاقات الصفراء بواقع 8 بطاقات لكل منهما، ثم لاعبا الوحدة وليد باخشوين وأنسيلمو بواقع 7 بطاقات، وشافيز من الباطن وروسي من الفيصلي بالرصيد نفسه.