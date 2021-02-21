هجوم الوحدة أمام اختبار دفاع التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف فريق الوحدة اليوم، نظيره التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن مواجهات الجولة الـ20 من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل الوحدة اللقاء منتشيا بانتصارين متتالين أمام الرائد والفيصلي، ويأمل مواصلة صحوته بعد إقالة مدربه البرتغالي فييرا وتعيين الأردني محمود الحديد بدلا عنه، الذي يسعى لتحقيق الفوز الثالث على التوالي والوصول إلى النقطة الـ30، كما يدرك أن تحقيق الفوز سيقفز بالفريق إلى مراكز متقدمة، خاصة حال تعثر الاتفاق والقادسية.

على الجانب الآخر يفتقد المدير الفني للتعاون الفرنسي كارتيرون خدمات لاعبه ساندرو مانويل، الذي حرمته الإصابة من المشاركة، كما أن غيابه سيستمر 4 أسابيع مقبلة.

ويعد غياب ساندور مؤثرا على الخارطة الفنية للتعاون الذي يبحث عن العودة للانتصارات.

ويحتل الوحدة المركز السابع برصيد 27 نقطة، فيما يحتل التعاون المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

ويعد هجوم الوحدة الأقوى مقارنة بهجوم ضيفه اليوم، حيث سجل 30 هدفا، مقابل 19 هدفا للتعاون، إلا أن دفاع التعاون يتفوق على نظيره في الوحدة، حيث سمح بدخول 17 هدفا في مرماه، فيما استقبل دفاع الوحدة 31 هدفا، أي أنه استقبل أهدافا أكثر من التي سجلها.