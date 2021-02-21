وزارة الرياضة تتصدر تقرير التواصل الحكومي

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وقدمت وزارة الرياضة خلال النصف الثاني من العام 2020م جهودا كبيرة من خلال تعاونها المستمر مع الجهات الحكومية، ضمن إطار تعزيز دور المشاركة والتفاعل مع التواصل الحكومي والبرنامج الإعلامي الموحد (GRID)، مما أثمر نجاحا تشاركيا فاعلا بين وزارة الرياضة والجهات الحكومية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت وزارة الرياضة تقرير النصف الثاني لعام 2020 لأداء الأجهزة الحكومية في البرنامج الإعلامي الموحد(GRID)، بعد تحقيقها العلامة الكاملة في نسبة التفاعل مع الأجهزة الحكومية.وقدمت وزارة الرياضة خلال النصف الثاني من العام 2020م جهودا كبيرة من خلال تعاونها المستمر مع الجهات الحكومية، ضمن إطار تعزيز دور المشاركة والتفاعل مع التواصل الحكومي والبرنامج الإعلامي الموحد (GRID)، مما أثمر نجاحا تشاركيا فاعلا بين وزارة الرياضة والجهات الحكومية.

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