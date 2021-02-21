شكرا لقرائتكم خبر معاقبة حمدالله وأنجوس لتبادلهما القمصان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرض تبادل القمصان بين مهاجم فريق النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، وحارس التعاون، البرازيلي كاسيو أنجوس، على لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، غرامة على اللاعبين، وذلك لمخالفتهما للمادة الـ(2) الفقرة الـ(3) من لائحة العقوبات الانضباطية الخاصة بالبروتوكولات الصحية المفروضة في الفترة الحالية بسبب جائحة كورونا

ووفقا لتقرير المراقب الطبي للمباراة، تبادل حمدالله قميصه مع حارس التعاون كاسيو أنجوس، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وألزمت اللجنة، حمدالله وأنجوس بدفع غرامة قدرها 15 ألف ريال لكل منهما في قرار غير قابل للاستئناف.