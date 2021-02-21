شكرا لقرائتكم خبر معاقبة حمدالله وأنجوس لتبادلهما القمصان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفقا لتقرير المراقب الطبي للمباراة، تبادل حمدالله قميصه مع حارس التعاون كاسيو أنجوس، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.وألزمت اللجنة، حمدالله وأنجوس بدفع غرامة قدرها 15 ألف ريال لكل منهما في قرار غير قابل للاستئناف.
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