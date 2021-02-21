10 اتحادات تنتخب مجالس إداراتها عن بعد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم على مدى يومين، المرحلة الأخيرة لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2021-2024م.‏ وتعقد مرحلة الاقتراع -عن بعد- من خلال المنصة الالكترونية عند التاسعة صباحا لاتحادات: (كرة الطاولة، والسباحة، والتنس، والكاراتيه، وألعاب القوى)، على أن تقام غدا انتخابات اتحادات: (كرة اليد، وكرة الطائرة، والدراجات، والتايكوندو، وكرة السلة)، فيما سيتم نقل الحدث عبر حساب اللجنة الأولمبية العربية السعودية في تويتر.

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