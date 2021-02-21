في لقطة نادرة.. حكم يتصدى لكرة في طريقها للمرمى الخالي

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت مباراة في الدوري المكسيكي لكرة القدم، بين فريقيّ كروز أزول وتولوكا، اليوم الأحد، خطأ فادحاً ارتكبه حكم اللقاء في لقطة نادرة في عالم كرة القدم.

وكان فريق كروز أزول قد تقدم بهدفين، وكاد لاعبه هوناتان رودريجيز أن يضيف الهدف الثالث في نهاية الشوط الأول، عندما تابع كرة مرتدة من القائم في الشباك، إلا أنها اصطدمت بقدم حكم اللقاء الذي ظهر فجأة أمام المرمى الخالي، لتذهب إلى خارج أرضية الملعب.

وأدرك الضيوف التعادل بتسجيلهم هدفين متتالين، قبل أن يقتنص فريق كروز أزول هدف الفوز في الدقيقة 63 من زمن اللقاء.

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز كروز أزول على تولوكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل كروز أزول المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، متأخرا بفارق هدف عن فريق كلوب أمريكا المتصدر، ويليهما تولوكا في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.