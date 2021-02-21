بعد رفض موريتانيا فتح مجالها الجوي.. وزير الرياضة يعلن تفاصيل انتهاء أزمة طائرة الزمالك المتجهة للسنغال لمواجهة تونجيت

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفاصيل انتهاء أزمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موضحًا توجه الطائرة الخاصة للفريق إلى السنغال لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء ذلك عقب الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الشباب والرياضة من محمد منار وزير الطيران المدني حيث أبلغه بانتهاء الأزمة، وذلك في ضوء الاتصالات المكثفة التي قام بها وزير الشباب والرياضة مع كل من وزيري الطيران المدني والخارجية لحل أزمة فريق نادي الزمالك بعد أن رفضت سلطات موريتانيا مرور طائرة النادي الخاصة عبر مجالها الجوي، للتوجه إلى السنغال، وتواجد بعثة الزمالك بالجزائرانتظاراً لحل الأزمة.

وعبر وزير الشباب والرياضة عن تقديره لدور وزارة الطيران المدني والخارجية المصرية، والتدخل السريع لإنهاء أزمة سفر فرق الزمالك إلى السنغال عبر الطائرة الخاصة بهم، مشيراً إلى التعاون المثمر وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة في دعم البعثات المصرية وحل أي مشكلة قد تواجههم. حسبما نشر موقع "الجمهورية أون لاين".

وتمني وزير الرياضة التوفيق للاعبي نادي الزمالك في مباراتهم أمام تونجيت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا، وتحقيق نتيجة إيجابية، والفوز بالمباراة.