بطولة ألمانيا: لايبزيغ يقلص الفارق الى نقطتين مع بايرن

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برلين: أشعل لايبزيغ الدوري الألماني لكرة القدم بتقليصه الفارق الى نقطتين فقط مع بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب بفوزه بثلاثية نظيفة على مضيفه هرتا برلين ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين الاحد.

وسجل النمسوي مارسيل سابيتزر (28)، البديل الفرنسي نوردي موكييلي (71) والمجري ويلي أوربان (84) أهداف الضيوف.

واستفاد لايبزيغ على أكمل وجه من سقوط العملاق البافاري 1 2 امام اينتراخت فرانكفورت السبت ليرفع رصيده الى 47 نقطة بعد فوز رابع تواليًا في البوندسليغا.

ودخل فريق المدرب يوليان ناغلسمان المواجهة بعد أن سقط الثلاثاء 2 صفر امام ليفربول الانكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال أوروبا في مباراته البيتية التي أقيمت في ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست بدلا من ملعبه الخاص بسبب منع الضيوف من دخول ألمانيا نظراً لتدابير فيروس كورونا.

وتنتظر لايبزيغ الذي بلغ نصف نهائي المسابقة القارية الاهم الموسم الماضي مهمة شاقة في لقاء الاياب على ملعب أنفيلد في العاشر من آذار/مارس المقبل.

وافتتح لايبزيغ التسجيل بأحد أجمل أهداف الموسم عبر تسديدة صاروخية بعيدة المدى من سابيتزر حيث ارتفعت الكرة ونزلت ساقطة ارتطمت بالعارضة وتابعت طريقها الى المرمى (28).

وكاد سابيتزر أن يضاعف النتيجة بركلة حرة مرت بجانب القائم (35).

وكان البرازيلي ماثيوس كونها قريبًا من معادلة النتيجة لاصحاب الأرض الا ان الحارس المجري بيتر غولاتشي تصدى برجله لمحاولته (52).

وسجل البديل الفرنسي موكييلي الهدف الثاني بعدما خسر مواطنه البديل ماتيو غيندوزي المعار من ارسنال الانكليزي الكرة في منطقته بمضايقة من الاميركي تايلر آدمز، أسكنها المدافع صاروخية في سقف المرمى (71).

وأحرز المدافع أوربان الهدف الثالث برأسية اثر عرضية عن الجهة اليسرى من سابيتزر (84).

وأفلت باير ليفركوزن من الخسارة امام مضيفه أوغسبورغ بتسجيله هدف التعادل 1 1 في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للبوركيني ادموند تابسوبا، بعد ان تقدم أصحاب الأرض عبر فلوريان نيديلخمير (5).

وبعد أن بدأ الموسم بقوة، تراجع مستوى باير الذي اكتفى بفوز واحد في آخر سبع مباريات في جميع المسابقات.