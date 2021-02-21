فيديو يوتيوب | شاهد فيديو اهداف مباراة ارسنال ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي “سترلينج يطير”

شاهد فيديو يوتيوب لاهداف مباراة ارسنال ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي، لحساب الجولة 25، والتي استضافها ملعب الإمارات شمال العاصمة الإنجليزية لندن مساء اليوم الأحد 21 فبراير 2021.

انتهى الشوط الأول بتقدم مستحق لفريق مانشستر سيتي بهدف دون رد سجله النجم الدولي الإنجليزي “رحيم سترلينج” برأسية نموذجية في الدقيقة الثانية فقط.

وطار رحيم سترلينج فوق روب هولدينج وهيكتور بييرين داخل منطقة جزاء ارسنال لاستقبال عرضية نموذجية أرسلها الجزائري “رياض محرز” ليحولها برأسه على يمين الحارس بريند لينو الذي تفاجأ بها في الشباك، ليمنح مانشستر سيتي الأسبقية.

ولم يستطع آرسنال الخروج من صدمة هدف رحيم سترلينج حتى الدقيقة 20 تقريبًا، والتي بدأ يظهر فيها رغبة في تعديل النتيجة، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس إيدرسون الذي عاش في هدوء تام حتى انتهاء الشوط الأول.

وخلال الشوط الثاني أضاع مانشستر سيتي 3 فرص مؤكدة للتسجيل من إيلكاي جوندوجان وكيفين دي بروينه وجواو كانسيلو، وسط تألق كبير من الحارس بريند لينو في التعامل مع جميع التسديدات والكرات العرضية التي لعبت داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة عزز مانشستر سيتي صدارته لجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 59 نقطة بفارق 10 نقاط واضحة عن ليستر سيتي الثاني، وبفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد الذي تنتظره مباراة أمام نيوكاسل يونايتد في وقت لاحق اليوم الأحد لحساب نفس الجولة.

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