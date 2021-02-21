الدوري السعودي | إعلامي يتهكم على قضية حسين عبد الغني وسيبا!

سخر الكاتب الرياضي السعودي، سامي القرشي، من القرارات التي تم اتخاذها في القضية التي آثارت الجدل في الأيام الماضية عقب مواجهة الشباب مع النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال القرشي من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “حوار إذاعي عن رواية ما بين بريمان والصالة الجنوبية. المتصل: لماذا أوقف حسين ولم يوقف سيبا ؟ المذيع :كيف يوقف لاعب لم يثبت عليه شيء المتصل :معك حق ولكن حسين لم يثبت عليه شيء أيضًا المذيع :اللييغتخننتتتزززادبييثقفم أفضل هدف في الجولة الروائي الروسي اطلعيف فاصلوف”.

كانت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة السعودي قد قررت حرمان خالد البلطان من دخول مباريات الليوث، على خلفية الأحداث المثيرة للجدل التي شهدها ديربي الرياض أمام الجار اللدود النصر.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد أصدرت قرارات صارمة على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدها ديربي الرياض، وسط تبادل اتهامات باستخدام عبارات عنصرية، واللغط الذي سيطر على الأجواء خارج الخطوط.

وتم حرمان رئيس الشباب لمدة 15 يومًا، قابلة للتمديد، من حضور المباريات، لحين اكتمال التحقيقات والاستماع لكافة الأطراف والفصل في ملف القضية وإصدار القرار، على أن يبدأ سريان مدة الحرمان من تاريخ الإخطار بهذا القرار، في قرار قابل للاستئناف.

كذلك تم إيقاف المدير التنفيذي لنادي النصر، حسين عبد الغني، لمدة 15 يومًا، قابلة للتمديد، عن مرافقة الفريق الأول في جميع المباريات الرسمية التي يحق لفارس نجد المشاركة فيها، لحاجة لجنة الانضباط إلى مزيد من الوقت لاكتمال التحقيقات والاستماع لكافة الأطراف، لحين الفصل في ملف القضية وإصدار القرار، في قرار قابل للاستئناف.

وكان محترف الشباب، سيباستياو دي فيرتاس “سيبا”، قد ظهر في مقطع فيديو، تحدث من خلاله عن أزمة تعرضه لألفاظ عنصرية خلال مباراة الشباب والنصر، في الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الليوث برباعية نظيفة.

وعقب نشر حساب الشباب الرسمي على “تويتر” لمقطع الفيديو، تم حذفه بعد 20 دقيقة تقريبًَا، حيث كشف اللاعب أنه تفاجأ في مباراة النصر بتلفظ حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم في النصر بألفاظ عنصرية، مشيرًا إلى أن عبدالغني وصفه بـ”القرد”.

وطالب سيبا خلال الفيديو المحذوف، خالد البلطان رئيس النادي، بالاطلاع واتخاذ اللازم حيال إنصافه، وأخذ جميع حقوقه، مشيرًا إلى أنه لا يتمنى أن يضطر أن يرفع دعوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لأن هذا مرفوض ولا يمكن السكوت عنه، حسب قوله.

واتهم رئيس الشباب حسين عبدالغني بتوجيه ألفاظ عنصرية إلى اللاعب البرازيلي، وذلك في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف في تصريحات إعلامية أن سيبا هدد بالرحيل عن الدوري السعودي، واللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حالة عدم الحصول على حقوقه.