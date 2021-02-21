فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة بيراميدز وراسينج أبيدجان فى كأس الكونفدرالية الأفريقية “رمضان صبحي يخطف الأضواء بهدف عالمي”

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة بيراميدز وراسينج أبيدجان فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن مباريات اليوم الاحد 21 فبراير 2021، فى إياب الدور الـ32 من المسابقة، والتي تقام على استاد الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

صعد بيراميدز المصري، وصيف بطل النسخة الماضية للمسابقة، إلى مرحلة المجموعات، عقب انتصاره 2 / صفر على راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري، مكررا فوزه بنفس النتيجة في لقاء الذهاب.

وافتتح الأوروجواياني دييجو رولان التسجيل للفريق المصري في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف رمضان صبحي الهدف الثاني في الدقيقة 74.

انتهي الشوط الاول بتقدم فريق بيراميدز فى الدقيقة الرابعة عبر اللاعب الأوروجواياني “دييجو رولان”، بعد ان حول عرضية أحمد أيمن منصور الى الشباك.

وخلال الشوط الثاني خطف رمضان صبحي الاضواء بتسجيل هدف عالمي لفريقه فى الدقيقة 74، من لعبة جماعية جميلة أنهاها صبحي فى الشباك بعد ان راوغ الحارس وسط استسلام تام من دفاع الفريق الايفواري.

كان فريق الأهرام “بيراميدز” قد حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام راسينج كلوب أبيدجان بهدفين دون رد بفضل ثنائية اللاعب “اسلام عيسي”، خلال المواجهة التي أقيمت في كوت ديفوار يوم 14-2-2021، مما يجعله يخوض مباراة اليوم دون أي ضغوطات.

وعلى الصعيد المحلي دخل بيراميدز لقاء اليوم بمعنويات عالية بعد ان حقق الفوز فى الدوري المصري الممتاز على نظيره فريق الجيش بهدف دون رد، ويحتل الفريق المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

نتيجة مباراة بيراميدز وراسينج أبيدجان فى كأس الكونفدرالية الأفريقية (صور:twitter)

هدف تقدم بيراميدز “رولان”

هدف بيراميدز الثاني “رمضان صبحي” 2-0

اقرأ ايضا