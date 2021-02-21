بث مباشر | مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “باريس سان جيرمان وموناكو” في أهم مباريات اليوم الاحد 21-2-2021 ضمن الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

ينقل بث مباشر مباراة “باريس سان جيرمان وموناكو” على قناة بي إن سبورتس 1 و6، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

وتقام مواجهة باريس سان جيرمان وموناكو على ملعب “بارك دي برانس”، بإدارة من الحكم الفرنسي “رودي بوكييه”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يدخل باريس سان جيرمان المباراة بمعنويات عالية، بعدما اكتسح برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد منتصف الأسبوع الماضي ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل باريس سان جيرمان في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الفرنسي وبفارق نقطة واحدة عن الثالث “ليل” الذي يلعب أمام “لوريان” اليوم، والمتصدر “ليون” الذي انتصر على “بريست” أمس لحساب الجولة الحالية.

وجمع باريس سان جيرمان 54 نقطة، من 25 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري الفرنسي، انتصر في 17 مناسبة، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 57 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة، ودخل مرماه 15 هدف، كأقوى خط دفاع مناصفة مع فريق “ليل”.

على الجانب الآخر، يتطلع موناكو إلى تحقيق الانتصار الثاني على باريس سان جيرمان هذا الموسم، وذلك بعدما انتصر عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الدور الأول، وهو الأمر الذي لم يحققه نادي الإمارة منذ موسم 2009/2010.

ويبدو تواجد موناكو في المركز الرابع بجدول الترتيب في مأمن، حيث يبتعد عن صاحب المركز الخامس “لانس” الذي لعب مباراة زائدة، بفارق 9 نقاط كاملة.

ويمتلك موناكو 49 نقطة في رصيده، جمعها من 25 مباراة، فاز في 15 مناسبة، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبوه 52 هدفًا، واهتزت شباكه 37 مرة.

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