الدوري السعودي | نجم النصر السابق يتراجع عن اعتزال تويتر!

أعلن نجم نادي النصر السابق، هاشم سرور، تراجعه عن قرار اعتزال الحديث في الرياضة، عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، مقدمًا شكره لكل من صمم على إقناعه بالتراجع عن هذا القرار.

وقال لاعب النصر السابق عبر حسابه الشخصي على “تويتر” “‏نزولًا عند رغبة المحبين سيتم إلغاء تغريدة اعتزال الرياضة، وأحب أن أقول بأن ثقتي في الله وفي فريقنا كبيرة”.

وأضاف “قلت ما قلت لأني مطمئن البال وواثق في نجوم النصر بالفوز باذن الله.. أشكر كل من أصر على التراجع عن القرار وهذه عادات جماهير العالمي الوفية فلا عجب”.

وتترقب جماهير الكرة السعودية المباراة المنتظرة بين الهلال والنصر، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن الشباب المتصدر، فيما يأتي النصر بالمركز الثامن برصيد 25 نقطة.