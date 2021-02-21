الدوري السعودي | ضربة موجعة لمدرب اتحاد جدة قبل مباراة الفيصلي

تلقى مدرب نادي الاتحاد، فابيو كاريلي، ضربة قوية قبل مواجهة الفيصلي، يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأكدت صحيفة “المدينة” السعودية أن الاتحاد سيفتقد أمام الفيصلي لخدمات لاعبه المميز، جاري رودريجيز، الذي يعاني من الإصابة.

وأوضحت “إصابة الجناح البرازيلي ستمنعه من المشاركة خلال مواجهتي الفيصلي والقادسية، في إطار منافسات الجولتين الـ20 والـ21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحرتفين”.

وتعرض محترف الاتحاد للإصابة خلال مواجهة الرائد بالجولة التاسعة من الدوري السعودي، قبل أن يتعافى ويشارك بداية من الجولة الـ15 أمام النصر.