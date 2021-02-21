صفقات النصر | هل ينتقل محمد العويس إلى العالمي؟

كشفت مصادر مقربة من نادي النصر أن هناك اهتمام بضم حارس الاهلي، محمد العويس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت أن إدارة النصر وضعت العويس على قائمة أولوياتها، لاسيما وأن الحارس الأسترالي براد جونز سينتهي عقده مع العالمي يونيو المقبل.

وكان الصحفي الرياضي، عبدالرحمن الزهراني، قد نشر تغريدة عن حارس الأهلي الذي حضر مواجهة أمام النصر ضمن دوري الناشئين.

وقال الزهراني عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “أهدى الذهبي والكبير وفارس الأخلاق محمد العويس قفازيه كتشجيع لحارس ناشئين النصر بعد حضوره لمباراة الفريقين في النادي الأهلي“.