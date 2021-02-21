نتيجة مباراة اهلي بنغازي وموتيما بيمبي فى كأس الكونفدرالية الأفريقية

تعرف على نتيجة مباراة أهلي بنغازي وموتيما بيمبي فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى إحدى مباريات اليوم الاحد 21 فبراير 2021، فى إياب دور الـ32، والتي يستضيفها ملعب الشهداء فى مدينة كينساشا بجمهورية الكونغو.

تأهل فريق اهلي بنغازي الليبي الى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب فوزه الصعب خارج ملعبه أمام فريق موتيما بيمبي بركلات الترجيح 8-7 بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي 1-1.

وأنهى الفريق الكونغولي الشوط الاول من اللقاء متقدما بهدف دون رد، عن طريق اللاعب بوريل توماندزوتو د(45)، قبل أن يتعادل الاهلي بنغازي فى الدقيقة 83، ليلجأ الفريقان الى ركلات الترجيح مباشرة والتي حسمها الفريق الليبي لصالحه 8-7.

كان لفاء الذهاب بين الفريقين قد انتهي بالتعادل الايجابي 1-1، فى المباراة التي اقيمت بينهما فى مصر على ملعب بتروسبورت، وأضاع الاهلي بنغازي ركلة جزاء عن طريق عبدالله العرفي.

وأصبح اهلي بنغازي ممثل ليبيا الوحيد أفريقيًا، عقب مغادرة أندية الأهلي طرابلس والاتحاد والنصر، دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، في الفترة الماضية.

جدير بالذكر ان فريق اهلي بنغازي كان قد افتتح مبارياته يوم 5 فبراير 2021 فى الدوري الليبي بالموسم الكروي الجديد بفوز 2-1 أمام نظيره الهلال بالجولة الاولى.

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