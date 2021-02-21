مدرب الاهلي السعودي يجهز لمفاجأة في مباراة القمة أمام الشباب

سيكون النادي الاهلي السعودي على موعد مع مباراة هامة، غدًا الإثنين، أمام الشباب، في إطار الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الاهلي اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بينما يحتل الشباب صدارة جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف.

وكشفت تقارير صحفية أن مدرب الاهلي، فلادان ميلويفيتش، ينوي إعادة علي الأسمري لاعب الوسط إلى التشكيل الأساسي للفريق في لقاء الشباب.

وأوضحت بحسب صحيفة “الرياضية” السعودية أن المدرب الصربي يريد إقحام علي الأسمري العائد من إيقاف مباراة بداعي تراكم البطاقات الصفراء، على حساب نوح الموسى أو المغربي إدريس فتوحي.

وغاب حسين المقهوي عن مباراة الأهلي الماضية أمام العين والتي انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة هدف لمثله، إذ شارك الثنائي نوح الموسى وإدريس فتوحي في التشكيل الأساسي للفريق.