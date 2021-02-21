بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد ونيوكاسل” في إحدى مباريات اليوم الاحد 21-2-2021 ضمن الجولة 25 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد ونيوكاسل” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وتقام مواجهة مانشستر يونايتد ونيوكاسل على ملعب “أولد ترافورد”، بإدارة من الحكم الانجليزي “بول تيرني”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

حقق مانشستر يونايتد فوز وحيد من آخر 5 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما جعله يبتعد عن الصدارة بفارق 10 نقاط لصالح جاره “مانشستر سيتي”، ومع ذلك، هم أكثر الأندية غزارة تهديفية حتى الآن في المسابقة بـ50 هدفًا، بمتوسط ​​2.08 هدفًا في المباراة الواحدة.

وجمع مانشستر يونايتد 45 نقطة حتى الآن في الدوري الانجليزي، فاز في 13 مناسبة، وتعادل في 7، وتلقى 4 هزائم، وبشكلٍ خاص، لم يتعرض الشياطين الحمر للخسارة في آخر 5 مباريات لعبها أمام “نيوكاسل” في ملعب أولد ترافورد، انتصر في 4 مناسبات، وتعادل في مباراة واحدة.

على الجانب الآخر، خسر نيوكاسل يونايتد ستة من آخر سبع مباريات لعبها حارج أرضه في الدوري الانجليزي، كما لم يتقدموا في النتيجة في أي مباراة خاضها خارج ملعب سانت جيمس بارك طوال الموسم الجاري.

ويبتعد نيوكاسل يونايتد عن أولى مناطق الهبوط التي يتواجد فيها “فولهام” بفارق 3 نقاط، مع الأخذ في الاعتبار أن الأخير لعب مباراة زائدة، ويقبع الماكبايس في المركز 17 في جدول الترتيب، وفي رصيده 25 نقطة، جمعها من 24 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 4، وخسر 13 لقاء.

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