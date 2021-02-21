بث مباشر بي ان سبورت مباراة ارسنال ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر بي ان سبورت لمباراة “مانشستر سيتي وارسنال”، في أهم مباريات اليوم الاحد 21-2-2021، ضمن الجولة 25 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وارسنال على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1.

وتقام مواجهة مانشستر سيتي وارسنال على ملعب الإمارات، بإدارة من الحكم الانجليزي “جوناثان موس”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

كان الفوز بنتيجة (4-2) في الجولة الماضية لفريق ارسنال على ليدز يونايتد، بعيدًا كل البعد عن متوسط ​​أهداف الجانرز هذا الموسم في الدوري الانجليزي، والبالغ 1.29 هدفًا في المباراة الواحدة، وهو أمر أسعد بكل تأكيد ميكيل أرتيتا الذي سيسعى جاهدًا خلال الفترة المقبلة من أجل تحسين نتائج الفريق وقيادته إلى مركز مؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي

ويقدم ارسنال مستوى متوسط هذا الموسم في الدوري الانجليزي، فبتحقيقه 10 انتصارات، وتلقيه 10 هزائم، وتعادله في 4 مناسبات، وجد الفريق نفسه في منتصف جدول الترتيب -المركز العاشر-، وفي رصيده 34 نقطة.

في المقابل، يبدو أن مانشستر سيتي لا يمكن إيقافه بعد أن أصبح أول فريق في تاريخ كرة القدم الإنجليزية يفوز بأول عشر مباريات في دوري الدرجة الأولى في السنة التقويمية، وهي سلسلة تشكل جزءًا من سلسلة انتصارات مذهلة من 17 مباراة في جميع المسابقات.

ولم يتأخر مانشستر سيتي في النتيجة في آخر 16 مباراة لعبها، ويقترب من الرقم القياسي لفريق ارسنال في موسم 1998/1999، والذي بلغ 19 مباراة.

بث مباشر ارسنال مانشستر سيتي

???? مساء النور جميعًا.. إن شاء الله سهرة سعيدة وممتعة مع هذه المباراة الكبيرة

???? أهلاً بكم في البث المباشر لقمة مباريات اليوم بين آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الأول في شمال لندن..

???? جميع أندية البريميرليغ تعول على آرسنال اليوم من أجل تعطيل مانشستر سيتي وإيقاف سلسلة انتصاراته..

???? لا شك في وجود أحد يتمنى انتهاء المنافسة على اللقب في وقت مُبكر من الموسم..

???? أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365

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” أول بأول أثناء سير اللعب للحصول على كافة تفاصيل اللقاء ✅ تشكيلة ارسنال اليوم: بريند لينو – تيرني – ماري – هولدينج – هيكتور بيريين – شاكا – محمد النني – نيكولاس بيبي – مارتن أوديجارد – ساكا – أوباميانج.



بريند لينو – تيرني – ماري – هولدينج – هيكتور بيريين – شاكا – محمد النني – نيكولاس بيبي – مارتن أوديجارد – ساكا – أوباميانج. ❌ دكة بدلاء آرسنال اليوم: ويليان – سيبايوس – لاكازيت – دافيد لويز – جابريل – مارتينيلي – ريان – سميث روي – سواريس.

ويليان – سيبايوس – لاكازيت – دافيد لويز – جابريل – مارتينيلي – ريان – سميث روي – سواريس. ✅ تشكيلة مانشستر سيتي اليوم: إيدرسون – جواو كانسيلو – روبن دياش – جون ستونز – زينشينكو – برناردو سيلفا – فيرناندينيو – جوندوجان – رياض محرز – كيفين دي بروينه – رحيم سترلينج.

❌ بدلاء مانشستر سيتي اليوم: كايل ووكر – سيرخيو أجويرو – جابريل جيسوس – فيل فودين – رودري – إيميريك لابورت – بنجامين ميندي – ستيفين – فيران توريس.

كايل ووكر – سيرخيو أجويرو – جابريل جيسوس – فيل فودين – رودري – إيميريك لابورت – بنجامين ميندي – ستيفين – فيران توريس. ???? شهدت تشكيلة مانشستر سيتي اليوم غياب المدافع الهولندي “أكي” بداعي إصابة عضلية. وكانت هنالك احتمالات بغياب لاعب الوسط الدولي الألماني إيلكاي جوندوجان لكنه تخلص من الإصابة التي تعرض لها أمام توتنهام وبات جاهزًا للعب الأدوار الأولى اليوم.

???? قرر مدرب آرسنال استبعاد لاعب الوسط القادم من أتلتيكو مدريد “ توماس بارتي ” بداعي إصابة في الركبة تعرض لها في مباراة أستون فيلا يوم 6 فبراير الجاري ولم يتعاف منها بعد بشكل كامل.

توماس بارتي بداعي إصابة في الركبة تعرض لها في مباراة أستون فيلا يوم فبراير الجاري ولم يتعاف منها بعد بشكل كامل. ???? قرر جوارديولا إعادة المدافع الدولي البرتغالي روبن دياش إلى منطقة قلب الدفاع جنبًا إلى جنب الإنجليزي جون ستونز في تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية امام آرسنال اليوم بعد استغناءه عن تلك الثنائية في آخر مباراتين، حيث أراح روبن دياش أمام توتنهام، وأراح ستونز في المباراة الماضية أمام إيفرتون، مستخدمًا إيميريك لابورت لتطبيق عملية المداورة.

???? سيشارك صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروينه في تشكيلة مانشستر سيتي هذا المساء، ومعه النجم الجزائري رياض محرز في الخطوط الأمامية.

???????? ???????? سيتواجد نجم عربي آخر في هذه المباراة هو المصري محمد النني في تشكيلة آرسنال الأساسية اليوم، ليقود خط الوسط مع شاكا في ظل غياب بارتي.

???? يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الانجليزي وفي رصيده 56 نقطة، جمعها من 24 مباراة، انتصر في 17 لقاء، وتعادل في 5، وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 49 هدفًا، واستقبلت شباكه 15 هدف كأقوى خط دفاع في المسابقة حتى الآن.

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