الدوري السعودي | غياب عبد الرزاق حمدالله عن مباراة الهلال والنصر

تترقب جماهير الكرة السعودية المباراة المنتظرة بين الهلال والنصر، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن الشباب المتصدر، فيما يأتي النصر بالمركز الثامن برصيد 25 نقطة.
وكشف الإعلامي الرياضي، سعود الصرامي، أن المغربي عبد الرزاق حمدالله، من المنتظر عدم دخوله في تشكيلة النصر الأساسية خلال مواجهة الهلال.
وقال المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “إبعاد المهاجم عبدالرزاق حمد الله من المشاركة في مباراة الهلال”، وأضاف “القرار فني بحت، نظرًا لانخفاض مستوى حمد الله، وغيابه عن التسجيل خلال المباريات الأخيرة”.
وخاض عبدالرزاق حمد الله 9 مباريات مع النصر خلال الموسم الجاري في الدوري السعودي للمحترفين، شارك خلالها في 4 أهداف، سجل ثلاثة وصنع واحد.
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