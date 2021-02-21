نتيجة مباراة ميلان والانتر في الدوري الايطالي “الأفاعي تبتعد في الصدارة”

تعرف على نتيجة مباراة ديربي الغضب بين ميلان والانتر، في أهم مباريات اليوم الاحد 21-2-2021 ضمن الجولة 23 من الدوري الايطالي، والتي استضافها ملعب سان سيرو، بإدارة من الحكم الايطالي “دانييلي دوفيري”.

أحرز لاوتارو مارتينيز هدفين وأضاف زميله روميلو لوكاكو هدفا ليقودا إنتر ميلان للفوز 3-صفر على غريمه ميلان في قمة ميلانو ليبتعد فريق الأفاعي بأربع نقاط فى الصدارة عن منافسه ميلان.

انتهي الشوط الاول بتقدم الانتر بهدف دون رد، جاء الهدف فى الدقيقة الخامسة عن طريق الارجنتيني “لاوتارو مارتينيز”، صناعة البلجيكلي “لوكاكو”.

قصة الهدف | جاء الهدف عن طريق رأسية ممتازة من لاوتارو مارتينيز بعد تلقيه عرضية روميلو لوكاكو داخل منطقة الجزاء، لاوتارو صعد بمفرده دون أي مضايقة ووجه الكرة برأسه على يسار دوناروما.

خلال الشوط الثاتي أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني للانتر فى الدقيقة 57، جاء الهدف من تمريرة إريكسين داخل منطقة الجزاء “بينية” نحو بيريسيتش الذي مررها عرضية أرضية بالقدم اليسرى نحو مارتينيز الذي استقبلها بتسديدة مباشرة بالقدم اليسرى على أقصى يمين الحارس دوناروما الذي لم يستطع فعل أي شيء بسبب قرب المسافة (الست ياردات).

وحافظ سمير هاندانوفيتش على آمال إنتر بإنقاذ ثلاث فرص خطيرة في بداية الشوط الثاني من بينهم محاولتان من زلاتان إبراهيموفيتش.

وفى الدقيقة 66 عزز الانتر تقدمه بالهدف الثالث، عن طريق روميلو لوكاكو. المهاجم البلجيكي الذي أطلق رصاصة الرحمة على ميلان بتصويبة قوية بباطن القدم اليسرى بعدما ركض في المساحة بين قلبي دفاع ميلان في هجمة مرتدة نموذجية.

وحسم لوكاكو فوز إنتر الرابع على التوالي في الدوري ليرتفع رصيد فريقه إلى 53 نقطة متقدما بأربع نقاط على ميلان بعدما خاض كل منهما 23 مباراة.

ويأتي الديربي في وقتٍ هو الأسوأ لفريق ميلان منذ بداية الموسم، حيث تلقى 3 هزائم في آخر 7 مباريات خاضها في الدوري الايطالي، وفقد صدارة الترتيب لصالح الانتر في الجولة الماضية بعد خسارته الثالثه والأخيرة أمام “سبيزيا”.

وفي تلك الفترة (آخر 7 مباريات)، حقق الانتر 4 انتصارات، وتعادلين، بينما خسر مرة واحدة أمام “سامبدوريا”؛ ويمتلك النيراتزوري أقوى خط هجوم في الدوري الايطالي هذا الموسم حيث سجل لاعبوه 54 هدفًا، ودخل مرماه 24 كثالث أقوى خط دفاع بعد يوفنتوس ونابولي.

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