فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة ميلان والانتر في الدوري الايطالي “كابوس لوكاكو ومارتينيز”

شاهد فيديو يوتيوب اهداف ديربي الغضب بين “ميلان والانتر” في أهم مباريات اليوم الاحد 21-2-2021 ضمن الجولة 23 من الدوري الايطالي، والتي استضافها ملعب سان سيرو، بإدارة من الحكم الايطالي “دانييلي دوفيري”.

أحرز لاوتارو مارتينيز هدفين وأضاف زميله روميلو لوكاكو هدفا ليقودا إنتر ميلان للفوز 3-صفر على غريمه ميلان في قمة ميلانو ليتقدم فريق المدرب أنطونيو كونتي بأربع نقاط على منافسه في صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وبدأ إنتر المباراة بشكل مثالي عندما أرسل لوكاكو تمريرة عرضية إلى مارتينيز شريكه في الهجوم ليهز الشباك بعد خمس دقائق.

وحافظ سمير هاندانوفيتش على آمال إنتر بإنقاذ ثلاث فرص خطيرة في بداية الشوط الثاني من بينهم محاولتان من زلاتان إبراهيموفيتش.

وكان إنقاذ هذه الفرص حاسما إذ أضاف مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 57 ليرفع رصيده إلى 13 هدفا في الدوري هذا الموسم ويمنح فريقه بعض الراحة.

وحسم لوكاكو فوز إنتر الرابع على التوالي في الدوري بهدف رائع في الدقيقة 66 ليرتفع رصيد فريقه إلى 53 نقطة متقدما بأربع نقاط على ميلان بعدما خاض كل منهما 23 مباراة.

نقل بث مباشر مباراة “ميلان والانتر” على قناة بي إن سبورتس 1 و4، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما نقل على قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية.

دخل ميلان والانتر صراع القمة رقم 178 في الديربي الأشهر في إيطاليا، بل في العالم أجمع “ديربي ميلانو” أو كما يحب ان يطلق عليه عشاق الدوري الايطالي “ديربي الغضب“، وهو بالفعل كذلك حيث شهدت مباراة واحدة فقط من آخر 11 مواجهة جمعت الفريقين معدل بطاقات صفراء أقل من 6.5 انذار في المباراة الواحدة.

ويأتي الديربي في وقتٍ هو الأسوأ لفريق ميلان منذ بداية الموسم، حيث تلقى 3 هزائم في آخر 7 مباريات خاضها في الدوري الايطالي، وفقد صدارة الترتيب لصالح الانتر في الجولة الماضية بعد خسارته الثالثه والأخيرة أمام “سبيزيا”.

وفي تلك الفترة (آخر 7 مباريات)، حقق الانتر 4 انتصارات، وتعادلين، بينما خسر مرة واحدة أمام “سامبدوريا”؛ ويمتلك النيراتزوري أقوى خط هجوم في الدوري الايطالي هذا الموسم حيث سجل لاعبوه 54 هدفًا، ودخل مرماه 24 كثالث أقوى خط دفاع بعد يوفنتوس ونابولي.

وتاريخيًا، يمتلك الانتر اليد العليا في ديربي الغضب أمام ميلان، إذ حقق الانتصار في 69 مباراة، مقابل 54 للروسونيري، فيما سيطر التعادل على 55 مواجهة.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين في ربع نهائي كأس إيطاليا يوم 26 يناير الماضي، وتمكن الانتر من تحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد، وشهدت 6 بطاقات صفراء، ونال نجم ميلان “زلاتان إبراهيموفيتش” بطاقة حمراء.

إليكم اهداف المباراة

هدف تقدم الانتر “لاوتارو مارتينيز”

هدف الانتر الثاني “لاوتارو مارتينيز” 2-0

الهدف الثالث “لوكاكو” 3-0

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