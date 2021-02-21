اقتصاد رياضي | شتوتجارت يُجري تقليصًا جديدًا في رواتب اللاعبين

كشف نادي شتوتجارت الألماني اليوم الأحد أنه سيشهد مزيدا من تقليص رواتب اللاعبين والإداريين، وذلك في ظل استمرار التداعيات المالية لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال سفين ميسلينتات مدير الكرة بنادي شتوتجارت :”تخفيض الرواتب سيكون ساريا بأثر رجعي اعتبارًا من يناير. الفريق يساعدنا لمدة ستة أشهر كاملة.”

وأضاف :”طلبنا ذلك من اللاعبين، مثلم مثل باقي العاملين، حيث أننا لم نعد نستطيع الاعتماد على حضور المشجعين. وكل اللاعبين قدموا المساعدة، حالهم كحال العاملين.”

وتابع :”بالنسبة لنا كنادي، تشكل عائدات الحضور الجماهيري مصدرًا مهمًا للدخل، ونحن لا نمتلك هذا الآن.”

وكان لاعبو شتوتجارت وإداريوه قد وافقوا في وقت سابق على تخفيض الرواتب بنسبة 20 %، وذلك في بداية الأزمة في مارس 2020.