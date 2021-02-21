دوري أبطال أفريقيا | ما سبب تأخر وصول بعثة الزمالك إلى السنغال؟

أكدت نهى خضر سفيرة مصر بالسنغال أن بعثة الفريق الأول بنادي الزمالك لم تصل داكار حتى الآن رغم مغادرتها القاهرة مساء أمس.

وقالت نهى خضر في تصريحات تليفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” اليوم الأحد أن خطأ إداري تسبب في عدم الحصول علي تصاريح عبور الأجواء الموريتانية للطائرة الخاصة التي تقل بعثة الزمالك.

وأضافت السفيرة المصرية :”البعثة ظلت في الجزائر كترانزيت لحين انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بالعبور الجوي عبر المغرب “.

وأوضحت أن شركة الطيران مسؤولة عن استخراج تراخيص عبور الأجواء فوق الدول ولكنهم فوجئوا بعد النزول كترانزيت في الجزائر بعدم وجود تصريح عبور للأجواء الموريتانية.

وقال مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد إن الأزمة انتهت والبعثة في طريقها لمغادرة الجزائر إلى السنغال بعد الحصول على كافة الموافقات.