سولشاير يختار بين دي خيا وهندرسون للاحتفاظ بأحدهما في مانشستر يونايتد

اتخذ المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشاير قرارًا حاسمًا بشأن حراسة مرمى الشياطين الحمر خلال الموسم القادم 2021/22.

وبحسب صحيفة الصن الإنجليزية، فإن سولشاير قرر الاحتفاظ بحارس واحد فقط من الثنائي: الإسباني دافيد دي خيا، والبريطاني دين هندرسون خلال الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن المدرب النرويجي أبلغ هندرسون (23 عامًا) بهذا الأمر خلال اجتماع جمع بينهما مؤخرًا.

وأفادت الصحيفة البريطانية، أن مانشستر يونايتد يبحث حاليًا عن حارس مرمى ثانٍ مميز، يرضى بالجلوس احتياطيًا، ولعب عدد قليل من المباريات على مدار الموسم.

وأفادت الصن أن قرار الاستغناء عن أحد الحارسين له أسباب فنية، وأخرى مالية أيضًا، لأن مانشستر يونايتد يدفع راوتب كثيرة لثلاثة حراس حاليًا، حيث بالإضافة لدي خيا وهندرسون، يحصل الحارس الأرجنتيني “سرخيو روميرو” على راتب كبير أيضًا.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد سيتخذ القرار النهائي بشأن هوية الحارس الراحل في الميركاتو الصيفي المقبل، لذا يتنافس كل من دي خيا وهندرسون حاليًا للحفاظ على مقعدهما في الفريق.