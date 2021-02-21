عاجل | تشكيلة مانشستر سيتي اليوم امام ارسنال في قمة الدوري الانجليزي

اعلن المدير الفني الاسباني بيب جوارديولا تشكيلة مانشستر سيتي اليوم امام ارسنال، في قمة الدوري الانجليزي الممتاز (الجولة 25) المقرر لها مساء اليوم الأحد على ملعب الإمارات شمال لندن.

شهدت تشكيلة مانشستر سيتي اليوم غياب المدافع الهولندي “أكي” بداعي إصابة عضلية. وكانت هنالك احتمالات بغياب لاعب الوسط الدولي الألماني إيلكاي جوندوجان لكنه تخلص من الإصابة التي تعرض لها أمام توتنهام وبات جاهزًا للعب الأدوار الأولى اليوم.

ومن المحتمل أيضًا غياب لاعب الوسط القادم من أتلتيكو مدريد “توماس بارتي” بداعي إصابة في الركبة تعرض لها في مباراة أستون فيلا يوم 6 فبراير الجاري ولم يتعاف منها بعد بشكل كامل.

وقرر جوارديولا إعادة المدافع الدولي البرتغالي روبن دياش إلى منطقة قلب الدفاع جنبًا إلى جنب الإنجليزي جون ستونز في تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية امام آرسنال اليوم بعد استغناءه عن تلك الثنائية في آخر مباراتين، حيث أراح روبن دياش أمام توتنهام، وأراح ستونز في المباراة الماضية أمام إيفرتون، مستخدمًا إيميريك لابورت لتطبيق عملية المداورة.

وسيشارك صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروينه في تشكيلة مانشستر سيتي هذا المساء، ومعه النجم الجزائري رياض محرز في الخطوط الأمامية.

وسيتواجد نجم عربي آخر في هذه المباراة هو المصري محمد النني في تشكيلة آرسنال الأساسية اليوم، ليقود خط الوسط مع شاكا في ظل غياب بارتي.

تشكيلة مانشستر سيتي اليوم:

إيدرسون – جواو كانسيلو – روبن دياش – جون ستونز – زينشينكو – برناردو سيلفا – فيرناندينيو – جوندوجان – رياض محرز – كيفين دي بروينه – رحيم سترلينج.

تشكيلة ارسنال اليوم:

بريند لينو – تيرني – ماري – هولدينج – هيكتور بيريين – شاكا – محمد النني – نيكولاس بيبي – مارتن أوديجارد – ساكا – أوباميانج.