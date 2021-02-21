الدوري السعودي | الاتفاق يفتقد لجهود الربيعي أمام الفتح والتعاون

ذكر تقرير إخباري اليوم الأحد أن نادي الاتفاق السعودي سيفتقد جهود سعيد الربيعي، مدافع الفريق الأول بالنادي، لمدة عشرة أيام أخرى.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن الفحوصات التي أجريت للربيعي أظهرت حاجته لعشرة أيام إضافية من أجل التعافي قبل العودة والمشاركة في التدريبات الجماعية، وأنه سيغيب عن الفريق بذلك في مباراتيه المقبلتين أمام الفتح والتعاون.

ويسعى الجهاز الطبي في النادي إلى تجهيز الربيعي قبل مواجهة النصر في الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي) في الخامس من مارس المقبل.

وكان الربيعي قد تعرض لكدمة قوية في ربلة الساق (عضلة السمانة) خلال مباراة الاتفاق أمام أبها في 11 فبراير الجاري، وغادر الملعب على إثرها، وغاب عن مباراة الاتفاق الماضية أمام الهلال والتي خسرها الاتفاق 1 / 3 يوم الخميس الماضي.