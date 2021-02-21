زيدان يوضح موقف كريم بنزيمة من مباراة اتلانتا في دوري أبطال أوروبا

كشف المدير الفني لريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان عن موقف نجم وهداف الفريق، كريم بنزيمة من المشاركة ضد أتالانتا الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد الأربعاء القادم، مع أتالانتا الإيطالي في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على ملعب الأخير “أتليتي أزوري” بماقطعة بيرجامو في إقليم لومابرديا.

وغاب بنزيمة (33 عامًا) عن فوز ريال مدريد (1-0) على بلد الوليد في الدوري الإسباني، مساء أمس السبت بسبب معاناته من آلام في كاحل القدم، كانت قد أبعدته عن تدريبات الفريق منذ يوم الجمعة الماضي.

وقال زيدان بخصوص النجم الفرنسي في تصريحات للصحفيين عقب الفوز على بلد الوليد نقلتها صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “لن نخاطر بمشاركة بنزيما، غدًا سيجري أشعة وسنرى ماذا سيحدث”.

وأضاف: “بنزيما سيسافر معنا، ولكننا لن نخاطر به لأن الموسم طويل، لو كان هذا نهائي دوري أبطال ربما كنا خاطرنا به”.

كما أعرب المدرب الفرنسي كذلك عن حزنه لكثرة الغيابات في صفوف الفريق، قائلًا: “لا أعلم إلى متى سنعاني من تلك الأزمات، هناك إصابات عديدة ونتمنى تعافي المصابين سريعًا”.

ورفع ريال مدريد بعد الفوز على بلد الوليد، رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 3 نقاط عن المتصدر أتلتيكو، الذي لعب مباراة أقل.