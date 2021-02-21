نتيجة مباراة برشلونة وقادش في الدوري الاسباني “هموم البرسا تتفاقم”

تعرف على نتيجة مباراة “برشلونة وقادش” في إحدى مباريات اليوم الاحد 21-2-2021 ضمن الجولة 24 من الدوري الاسباني، والتي زادت من هموم البرسا في الفترة الأخيرة، حيث خسر بنتيجة (4-1) أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي، وفوت اليوم فرصة الإقتراب من الصدارة في ترتيب الليجا ليبتعد خطوة أخرى عن المنافسة على اللقب.

وحرم فريق “قادش” مضيفه برشلونة من تحقيق الانتصار اليوم بعدما فرض عليه التعادل في الدقائق الأخيرة، من المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو، لتنتهي بنتيجة (1-1).

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث مع إمتلاكه مباراة مؤجلة، وبفارق 5 نقاط عن الثاني “ريال مدريد” وبفارق 8 نقاط عن المتصدر “أتلتيكو مدريد”، فيما وصل رصيد “قادش” إلى 25 نقطة ارتقى بها للمركز الـ14.

وسيطر برشلونة بشكلٍ كامل على المباراة منذ انطلاقتها، وأتى التهديد الأول لمرمى قادش في الدقيقة العاشرة عندما سدد ليونيل ميسي كرة من ضربة حرة مباشرة تصدى الحارس ليديسما.

وافتتح النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” التسجيل لفريقه برشلونة في مرمى “قادش” عند الدقيقة (32)، من ضربة جزاء، تحصل عليها لاعب خط الوسط “بيدري لوبيز”.

وتمكن “فرينكي دي يونج” من تعزيز تقدم برشلونة بهدف ثانٍ في الدقيقة (38)، لكن مساعد الحكم أشار لوجود تسلل على اللاعب الهولندي، ليُلغى الهدف.

وفي الدقيقة (43)، أحرز “بيدري لوبيز” هدفًا آخر لفريق برشلونة بعدما وصلت له عرضية من الجههة اليمنى داخل منطقة جزاء قادش، قابلها بلمسة مباشرة إلى داخل الشباك، لكن الهدف ألغي مجددًا بسبب وجود تسلل على أنطوان جريزمان الذي تداخل في اللعبة.

وفي الشوط الثاني، غابت فرص برشلونة الخطيرة على مرمى “قادش”، الذي خرج من مناطقه بكرة عرضية في الدقيقة (87) أعاق فيها المدافع الفرنسي “كليمنت لينجليه” مهاجم الفريق الأندلسي ليحتسب الحكم ضربة جزاء حولها “أليكس فيرنانديز” بنجاح في شباك تير شتيجن.

وفشل برشلونة في تقديم أي شيء في الدقائق المتبقية، ليعلن الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

يذكر ان برشلونة فشل ايضًا في تحقيق الانتصار على “قادش” في مباراة الدور الأول من الموسم الجاري حيث تعرض للخسارة بنتيجة (2-1)، وتعد تلك الهزيمة هي الأولى للفريق الكتالوني أمام فريق صاعد حديثًا من السيكوندا منذ موسم 1997/1998.

ونقل بث مباشر مباراة “برشلونة وقادش” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، كما نقل على قناة موڤي ستار لاليجا 1.

وأدار اللقاء الحكم الاسباني “خوان مارتينيز مونويرا”، وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

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