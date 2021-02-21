شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مي حلمي وإحالتها للتحقيق وإلزامها بالاعتذار لقناة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة قناة «الحدث اليوم» إيقاف الإعلامية مي حلمي، مذيعة برنامج «الحكم» بالقناة وتجميد البرنامج لمدة أسبوع وإحالتها للتحقيق عما بدر منها في حلقة أمس بالقناة.

وحصلت «المصري اليوم» على نص وصورة من قرار إيقاف مي حلمي وإلزامها بالاعتذار لقناة الزمالك بسبب ادعائها تصريحات غير صحيحة بالقناة.

وقال المستشار محمود العسال، المستشار القانوني لقناة «الحدث اليوم» إن المرصد الخاص بالقناة رصد مخالفة في برنامج مي حلمي في حلقة أمس، فقام بالتحقيق في الواقعة وتبين أن المذيعة وفريق الإعداد أخطأوا في نسب تصريح غير صحيح لقناة الزمالك.

وأكد أن مي حلمي ستعتذر رسميًا عن الأمر وتم إلزامها بالاعتذار لقناة الزمالك.

إيقاف مي حلمي