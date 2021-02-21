شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن قائمته لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن علي ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدي قائمة الفريق لمواجهة سموحة المقررة غدا الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وجاءت قائمته كالتالي - حراسة المرمى: أحمد مسعود، عصام ثروت، أحمد دعدور، محمد شحاتة- الدفاع - أحمد شديد، إسلام صلاح، عمرو موسى، أحمد شوشة، محمد الصالح، علاء عطا.

الوسط- فريد شوقي، محمد جريندو، عمر كمال، سعيدو سيمبوريه، إيزي إيميكا، أحمد رفعت، محمد عنتر، حجاج عويس، حسن علي، إسلام عطية، محمد جابر، مصطفى سلطان، علي حمدي، زياد فرج، إبراهيم سعيد.

الهجوم- أحمد جمعة، أوستين أموتو، كازادي كاسينجو.

يذكر أن المصري يحتل المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 20 نقطة.