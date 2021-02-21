شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يخسر أمام ليستر سيتي بمشاركة «المحمدي» و«تريزيجيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليستر سيتي فوزا صعبًا على فريق أستون فيلا بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي الذئاب، جميس ماديسون في الدقيقة 19، ثم أضاف هارفى بارنيس الهدف الثاني في الدقيقة 23 من عمر المواجهة،ونجح بيرتراند تراوري في تسجيل هدف أستون الوحيد في الدقيقة 48.

وقاد أحمد المحمدى، تشكيل أستون فيلا الرسمي ضد نظيره ليستر سيتى منذ بداية اللقاء، بينما حل محمود تريزيجيه بديلا في الدقيقة 71.

وبهذه النتيجة ارتقى ليستر سيتي إلى وصافة الدورى الانجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الثالث مانشستر يونايتد، فيما بقى أستون فيلا في المركز الثامن برصيد 36 نقطة.