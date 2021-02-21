شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في الزمالك بعد استكمال دوري اليد بالقوائم القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل جهاز كرة اليد بنادي الزمالك بعد القرار الرسمي الذي أعلنه مجلس Yدارة الاتحاد باستكمال مباريات الموسم الماضي بنفس شروط ولوائح وقوائم الموسم الماضي. دون أي تغيير.

وأعلنت إدارة مسابقات الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد وأماكن المباريات المتبقية لحسم الدوري.

وحصلت «المصري اليوم» على صورة من الخطاب الرسمي الذي تسلمته الأندية المتبقي لها مباريات لإخطارهم بالقرار والتعليمات.