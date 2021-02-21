شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. «رولان» يسجل الهدف الأول لبيراميدز في شباك راسينج كلوب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي بيراميدز في افتتاح التسجيل مبكرًا أمام منافسه راسينج كلوب عن طريق دييجو رولان في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة الجارية بينهما الآن على ملعب الدفاع الجوي في إطار دور 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان بيراميدز قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، ليرفع تقدمه حاليًا إلى فارق ثلاثة أهداف ويصعب المهمة بشدة على منافسه.