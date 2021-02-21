شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، على 20 لاعبًا للانتظام في المعسكر المغلق، استعدادًا لمواجهة المصري، المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء، الاثنين، على ملعب استاد برج العرب.

وضمت قائمة اللاعبين كلًا من:

الهانى سليمان، عمر صلاح، أحمد جمال، رجب نبيل، محمود البدرى، أطهر الطاهر، محمد الترهونى، على غزال، أحمد حمص، محمد شكرى، محمود حليمو، محمد كناريا، إسلام جمال، أحمد عبدالقادر، عبدالكبير الوادى، رفيق كابو، مصطفى فتحى، محمد ليله، ديريك تسيبامبى، حسام حسن.