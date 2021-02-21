شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الرياضي لكريستال بالاس يكشف لـ«المصري اليوم» حقيقة المفاوضات مع مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف دوجي فريدمان المدير الرياضي لنادي كريستال بالاس الإنجليزي عن حقيقة وجود رغبة من جانب ناديه للتعاقد مع النجم المصري مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي التركي خلال الفترة الحالية.

يأتي ذلك بعدما انتشرت عدة تقارير صحفية في مصر وتركيا خلال الساعات القليلة الماضية، تشير إلى وجود رغبة من جانب كريستال بالاس للحصول على خدمات المهاجم المصري صاحب الـ 23 عامًا.

وقال فريدمان في تصريحات خاصة إلى صحيفة «المصري اليوم» الأحد: «في حقيقة الأمر لا يوجد لدينا أي رغبة في التعاقد مع مصطفى محمد أو غيره في هذه الفترة بسبب غلق فترة القيد، نحن تركزنا مُنصب تمامًا على اللاعبين الحاليين بالفريق»

أضاف: «الأمر الأهم من ذلك أن قانون الرابطة الإنجليزية يمنعنا تمامًا في التفكير بالحصول على توقيع مصطفى، لأنه لم يُكمل عامين في اللعب مع أحد الأندية الأوروبية، بالإضافة أنه لم يلعب نسبة الـ 75% من المباريات الدولية للمنتخب المصري في آخر عامين».

وعن نتائج الفريق المُلقب بالنسور أوضح فريدمان قائلاً «كما يعلم الجميع هذا الموسم صعب ومُعقد للغاية، لقد كانت بدايتنا في الدوري جيدة واستطاعتنا الفوز أمام مانشستر يونايتد خارج ملعبنا، لكن بعد ذلك الأمور لم تسير على ما يرام، نأمل إنهاء الموسم في مركز جيد».

ومن المعروف أن الرابطة الإنجليزية المُحترفة لا تقوم بإصدار أي تصاريح عمل إلا للاعبي كرة القدم (غير الأوروبيين) من أصحاب الكفاءات العالية، والذين سيكون بمقدورهم تقديم مساهمة كبيرة في تطوير كرة القدم في بريطانيا.

بالإضافة إلى أن هناك شرط مشاركة اللاعب في 75% من المباريات الدولية لمنتخب بلاده خلال العامين السابقين لتاريخ تقديم طلب تصريح العمل، كما شددت على ضرورة وجود منتخب بلاده ضمن أول 70 منتخبًا عالميًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويقدم اللاعب المُلقب بـ «الأناكوندا» مستويات رائعة مع ناديه التركي الذي انتقل إليه قادمًا من صفوف الزمالك على سبيل الإعارة لمدة عام، حيث سجل مصطفى بالترتيب في شباك كل من: باشاك شهير وفناربخشة وألانيا سبور (كأس تركيا) وقاسم باشا.