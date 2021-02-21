شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الرياضي لكريستال بالاس يكشف لـ«المصري اليوم» حقيقة المفاوضات مع مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف دوجي فريدمان المدير الرياضي لنادي كريستال بالاس الإنجليزي عن حقيقة وجود رغبة من جانب ناديه للتعاقد مع النجم المصري مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي التركي خلال الفترة الحالية.
يأتي ذلك بعدما انتشرت عدة تقارير صحفية في مصر وتركيا خلال الساعات القليلة الماضية، تشير إلى وجود رغبة من جانب كريستال بالاس للحصول على خدمات المهاجم المصري صاحب الـ 23 عامًا.
وقال فريدمان في تصريحات خاصة إلى صحيفة «المصري اليوم» الأحد: «في حقيقة الأمر لا يوجد لدينا أي رغبة في التعاقد مع مصطفى محمد أو غيره في هذه الفترة بسبب غلق فترة القيد، نحن تركزنا مُنصب تمامًا على اللاعبين الحاليين بالفريق»
أضاف: «الأمر الأهم من ذلك أن قانون الرابطة الإنجليزية يمنعنا تمامًا في التفكير بالحصول على توقيع مصطفى، لأنه لم يُكمل عامين في اللعب مع أحد الأندية الأوروبية، بالإضافة أنه لم يلعب نسبة الـ 75% من المباريات الدولية للمنتخب المصري في آخر عامين».
وعن نتائج الفريق المُلقب بالنسور أوضح فريدمان قائلاً «كما يعلم الجميع هذا الموسم صعب ومُعقد للغاية، لقد كانت بدايتنا في الدوري جيدة واستطاعتنا الفوز أمام مانشستر يونايتد خارج ملعبنا، لكن بعد ذلك الأمور لم تسير على ما يرام، نأمل إنهاء الموسم في مركز جيد».
ومن المعروف أن الرابطة الإنجليزية المُحترفة لا تقوم بإصدار أي تصاريح عمل إلا للاعبي كرة القدم (غير الأوروبيين) من أصحاب الكفاءات العالية، والذين سيكون بمقدورهم تقديم مساهمة كبيرة في تطوير كرة القدم في بريطانيا.
بالإضافة إلى أن هناك شرط مشاركة اللاعب في 75% من المباريات الدولية لمنتخب بلاده خلال العامين السابقين لتاريخ تقديم طلب تصريح العمل، كما شددت على ضرورة وجود منتخب بلاده ضمن أول 70 منتخبًا عالميًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويقدم اللاعب المُلقب بـ «الأناكوندا» مستويات رائعة مع ناديه التركي الذي انتقل إليه قادمًا من صفوف الزمالك على سبيل الإعارة لمدة عام، حيث سجل مصطفى بالترتيب في شباك كل من: باشاك شهير وفناربخشة وألانيا سبور (كأس تركيا) وقاسم باشا.
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