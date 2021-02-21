شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة حسن: فرجاني ساسي زملكاوي.. لكنه محترف ولديه عروض مغرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أسامة حسن، عضو اللجنة الفنية بقطاع الناشئين بنادي الزمالك، إنه تربطه بفيرجاني ساسي علاقة قوية للغاية وأنه أحد المقربين منه مطالبا جماهير نادي الزمالك بالوقوف مع ساسي وعدم التخلي عنه حتي يتم تجديد عقده .

وقال أسامة حسن في تصريحات «للمصري اليوم»: «فيرجاني ساسي زملكاوي جدا واكتر من أي حد يدعي الانتماء لنادي الزمالك لكنه قال لي أنا بحب الزمالك بس كمان عاز فلوس، وساسي لاعب محترف ولديه عروض مغرية من الداخل والخارج لكنه متمسك بالاستمرار في الزمالك ولن يلعب في مصر سوي للزمالك لكن يجب علي المسؤولين حسم التجديد له في اسرع وقت ممكن».

ويسعى نادي الزمالك لتجديد تعاقده مع المحترف التونسي فرجاني ساسي والذي ينتهي تعاقده مع الفريق نهاية الموسم الجاري.