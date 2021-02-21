شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ منتخب السلة بعد تأهله لبطولة إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفيًا بالدكتور مجدي أبوفريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة لتهنئته بتحقيق المنتخب المصرى لكرة السلة العلامة الكاملة في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا 2021 وصعوده إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية لكرة السلة والمؤهلة بدورها لبطولة كأس العالم لكرة السلة.

وتمكن المنتخب المصري من التأهل لبطولة أفريقيا 2021 المقرر اقامتها في رواندا أغسطس القادم بعد تخطي التصفيات بالعلامة الكاملة وبدون أي هزيمة.

وخلال اتصاله حرص وزير الرياضة على تهنئة لاعبي المنتخب وجهازهم الفني والإدارى بهذا الإنجاز مشيراً إلى دعم الدولة المصرية لجميع المنتخبات الوطنية لاستمرار مسيرة الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية في جميع اللعبات سواء على مستوى القارة الأفريقية أو على مستوى البطولات العالمية.

وأضاف صبحى أن الإنجازات المتلاحقة التي تحققها الرياضة المصرية وخاصة على مستوى المنتخبات تبشر بتحقيق طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية وفى العديد من اللعبات بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره الدولة لجميع الفرق والمنتخبات.