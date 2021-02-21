شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس محاضرة «أروابارينا» الأخيرة للاعبي بيراميدز قبل مواجهة راسينج كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، لاعبي الفريق بحسم المباراة منذ البداية وتسجيل هدف مبكر لإرباك المنافس، مشددًا على أهمية اللقاء بعيدًا عن فوز الفريق في مباراة الذهاب.

كما وصلت حافلة الفريق الأول لكرة بنادي بيراميدز، إلى استاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في إياب دور الـ ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل راسينج كلوب ضيفًا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم، الأحد، بملعب الدفاع في لقاء الإياب حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل بأبيدجان سجلهما إسلام عيسى.